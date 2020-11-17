Erdoğan: "Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak."
17.11.2020 19:59
Erdoğan: "Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak.
Erdoğan: "Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak."
Kuaför, Market, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak.' - Son Dakika
Son Dakika Futbolda robot yardımcı hakemlerin görev yapması gündeme geldi ABD yaptırımlarıyla zor durumda kalan Huawei, alt markası Honor'u sattı İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor Şarkıcı Bulut Duman hakkında "Çocuğun nitelikli cinsel istismarından tutuklama" istendiği ortaya çıktı ABD'li ilaç şirketi Moderna, birkaç milyon doz koronavirüs aşısı üretti Pfizer ve BioNTech'in ürettiği koronavirüs aşısının dağıtımına ABD'nin 4 eyaletinde başlandı Son Dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un koronavirüs testi pozitif çıktı Ermenistan Genelkurmay Başkanı neden teslim olduklarını itiraf etti! Savaşı daha 3. gününde kaybetmişler