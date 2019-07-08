Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç'in anıt mezarını ziyaret etti
1 saat önce
– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Bosna Hersek'te, Şehitler Anıtı ve Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in anıt mezarını ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:04 Kaynak: DHA
Erdoğan, yeni parti sorusuna duygusallaşıp "Sırtımızdan hançerlediler" diye cevap vermiş
Cumhurbaşkanlığı, dernek ve vakıflara ödenen parayı açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400'lerin nasıl getirileceğini açıkladı
11. Kalkınma Planı Meclis'e sunuldu! İşte 2023 hedefleri