Son Dakika › Güncel › Erdoğan-Aliyev görüşmesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında kargo hariç karşılıklı kara ve hava... - Son Dakika
Erdoğan-Aliyev görüşmesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında kargo hariç karşılıklı kara ve hava...
6 saat önce
Erdoğan-Aliyev görüşmesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici durdurulması kararlaştırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 04:58 Kaynak: AA
Erdoğan-Aliyev görüşmesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici durdurulması kararlaştırıldı.
Son Dakika Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı Obi Mikel'in "Sezon iptal edilmeli" çıkışı Trabzonsporluları kızdırdı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Beşiktaş'ın başvurusuna yanıt: Camiaları birbirine düşürmeyelim Aile Bakanlığı koronavirüsle mücadele için yeni tedbirler içeren bir genelge yayınladı