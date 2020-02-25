Erdoğan-Aliyev ortak basın toplantısı - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın daima Türkiye'nin haklı davalarını desteklediğini belirterek, "Azerbaycan'ın Türkiye'ye destek vermediği bir konu yoktur ve bundan sonra da olmayacağını düşünüyorum. Bölgedeki yaşanan gelişmelerle ilgili Azerbaycan halkı ve devleti Türkiye'nin yanındadır. Bizim birliğimiz ebedidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 8'inci Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la düzenlediği ortak basın toplantısında iki ülke ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan'ın ziyaretinin büyük önem taşıdığını ifade eden Aliyev, mevkidaşıyla düzenli görüştüğünü, her görüşme sonrası Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin yeni ivme kazandığını kaydetti.

Aliyev, iki ülke ilişkilerinin en yüksek düzeyde olduğunu vurgulayarak bugünkü toplantının Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak amaca sahip olduğunu bir daha gösterdiğini belirtti.

İlişkilerin bundan sonra da başarıyla gelişmesini ve tüm alanları kapsamasını amaçladıklarını söyleyen Aliyev, toplantıda önemli kararlar aldıklarını ve önemli anlaşmalara imza atıldığını bildirdi.

Aliyev, iki ülkenin tüm uluslararası kurumlarda ortak tutum sergilediğini dile getirerek, "Birbirimizi destekliyoruz. BM, AGİT ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi örgütlerde aktif iş birliği yaparak birbirimizin gücünü artırıyoruz. Geçtiğimiz yıl Azerbaycan, Bağlantısızlar Hareketi dönem başkanlığını devraldı. Bu, BM'den sonra dünyadaki ikinci büyük örgüt. Bu örgütle Türkiye arasındaki gelecek ilişkiler konusunda geniş fikir alışverişinde bulunduk." dedi.

"Türkiye dünya çapında Azerbaycan'a en büyük destek veren ülke"

Dağlık Karabağ sorununu da görüştüklerini bildiren Aliyev, "Azerbaycan'ın haklı davasına devamlı destek verdikleri için bir daha kardeş Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Uluslararası arenada Türkiye her zaman Azerbaycan'ın yanındadır." ifadesini kullandı.

Aliyev, Dağlık Karabağ sorununun Ermenistan yönetiminin uzlaşmaz tutumu sayesinde çözülemediğini kaydederek, "Erivan yönetiminin çelişkili açıklamaları müzakere sürecine büyük darbe vuruyor. Bazen Dağlık Karabağ'ın Ermenistan'a ait olduğunu, bazen bağımsız olduğunu söylüyorlar. Öyle anlaşılıyor ki onlar kendileri de Dağlık Karabağ'ın ne olduğunu bilmiyor. Bilmiyorlarsa biz söyleyelim. Dağlık Karabağ, Azerbaycan'dır. Bunu sadece biz yok tüm dünya söylüyor. Tüm dünya ülkeleri Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıyor ve destekliyor. Sorununun çözümü Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü çerçevesinde olmalıdır. Türkiye dünya çapında Azerbaycan'a en büyük destek veren ülkedir." şeklinde konuştu.

Azerbaycan'ın da her zaman Türkiye'nin yanında olduğunu belirten Aliyev, "Tüm konularda uluslararası arenada Azerbaycan daima Türkiye'nin haklı davalarını destekliyor. Azerbaycan'ın Türkiye'ye destek vermediği bir konu yoktur ve bundan sonra da olmayacağını düşünüyorum. Bölgedeki yaşanan gelişmelerle ilgili Azerbaycan halkı ve devleti Türkiye'nin yanındadır. Bizim birliğimiz ebedidir." diye vurguladı.

Aliyev, iki ülkenin kendi geleceğini sağlam temeller üzerinde kurduğunu söyleyerek karşılıklı ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarmanın mümkün olduğunu belirtti.

Önceki yıl ticaret hacminin yüzde 33 artarak 4,5 milyar dolara ulaştığını bildiren Aliyev, bugün imzalanan Tercihli Ticaret Anlaşmasının ticaret hacminin artmasına büyük ivme kazandıracağını ifade etti.

Azerbaycan'da yaklaşık 4 bin Türk şirketinin faaliyet gösterdiğini ve 300'den fazla projede yer alarak 16 milyar dolarlık iş yaptığını vurgulayan Aliyev, Türkiye'nin bu göstergelere göre ilk sırada yer aldığını kaydetti.

Azerbaycan'ın Türkiye ekonomisine 18 milyar dolar, Türkiye'nin ise Azerbaycan ekonomisine 12,5 milyar dolar yatırım yaptığını da bildiren Aliyev, "Bu derecede büyük yatırımların yapılması bizim kardeşliğimizi bir daha onaylıyor. Ancak kardeş ülkeler birbirlerine bu kadar yatırım yapabilir." dedi.

Aliyev, savunma sanayisi konusundaki iş birliğini de geliştirme niyetinde olduklarını vurgulayarak şu bilgileri verdi:

"Geçtiğimiz yıl 13 ortak askeri tatbikat yaptık. Bu yıl askeri tatbikatların sayısı daha da artacak. Türkiye'den modern silah almaya devam edeceğiz. Ortak üretim konusunu da bugün müzakere ettik. Ulaştırma alanında da büyük başarılarımız var. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu çalışıyor. Nahçıvan-Kars demiryolu yapımına ilişkin anlaşma büyük önem taşıyor. Çünkü Ermenistan'ın işgalci politikası dolayısıyla Nahçıvan uzun yıllardır abluka altında yaşıyor. Nahçıvan'da üretilen ürünlerin yurt dışına çıkmasında büyük sorunlar oluyor. Yeni demir yolu bu sorunu ortadan kaldıracak. Bu anlaşma için teşekkür ederim."

"Erdoğan'la Türkiye dünya çapında bir güç merkezine dönüştü"

Erdoğan'ın Türkiye için yaptıkları hizmetlerden de bahseden Aliyev, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Erdoğan'ın yorulmaz çalışmaları sayesinde Türkiye dünya çapında bir güç merkezine dönüştü. Sadece bölgede değil dünyada Türkiye'nin katılımı olmadan konular çözülmüyor. Biz buna seviniyoruz. Çünkü Türkiye'nin gücü bizim gücümüzü artırıyor. Güçlerimizi birleştirmemiz bizi daha da güçlü yapıyor. Bundan sonra da birbirimizin yanında olacağız, birbirimizin başarılarına sevineceğiz, Allah göstermesin, ağır günlerde de her zaman bir birimizin yanında olacağız."