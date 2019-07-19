Erdoğan, Aliyev ve Akufo-Addo ile görüştü
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo ile görüştü.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:39 Kaynak: AA
, Azerbaycan
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
ve Gana
Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Akufo-Addo ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmelerde ikili ilişkiler ele alınarak bölgesel konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
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