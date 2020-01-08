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Erdoğan: "Allah'a hamdolsun geride bıraktığımız 1 sene içerisinde hedeflediğimiz şekilde hattı...
6 saat önce
Erdoğan: "Allah'a hamdolsun geride bıraktığımız 1 sene içerisinde hedeflediğimiz şekilde hattı başarıyla tamamladık.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 03:54 Kaynak: AA
Erdoğan: "Allah'a hamdolsun geride bıraktığımız 1 sene içerisinde hedeflediğimiz şekilde hattı başarıyla tamamladık."
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