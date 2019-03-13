Erdoğan: "Allah'ın İzniyle Bu Millet Ayakta Olduğu Sürece Hiç Kimse Ezanların Semalarda...
1 saat önce
Erdoğan: "Allah'ın izniyle bu millet ayakta olduğu sürece hiç kimse ezanların semalarda yankılanmasına engel olamaz, Kudüs davasını bize unutturamaz."
Erdoğan: "Allah'ın izniyle bu millet ayakta olduğu sürece hiç kimse ezanların semalarda yankılanmasına engel olamaz, Kudüs
davasını bize unutturamaz."
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:50 Kaynak: AA
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