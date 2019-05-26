Erdoğan: "Allah'ın izniyle sorunlarımızın hepsinin de üzerinden gelecek güce ve kararlılığa...
4 saat önce
Erdoğan: "Allah'ın izniyle sorunlarımızın hepsinin de üzerinden gelecek güce ve kararlılığa sahibiz. En büyük hesap sahibi, unutmayın Allah'tır.
Erdoğan: "Allah'ın izniyle sorunlarımızın hepsinin de üzerinden gelecek güce ve kararlılığa sahibiz. En büyük hesap sahibi, unutmayın Allah'tır."
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 10:04 Kaynak: AA
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