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Erdoğan: "(Almanya ile) Ekonomi, ticaret, yatırım, enerji ve turizm alanlarında mevcut iş...
6 saat önce
Erdoğan: "(Almanya ile) Ekonomi, ticaret, yatırım, enerji ve turizm alanlarında mevcut iş birliğimizi daha da ileri taşımakta kararlıyız."
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:06 Kaynak: AA
Erdoğan: " (Almanya ile) Ekonomi, ticaret, yatırım, enerji ve turizm alanlarında mevcut iş birliğimizi daha da ileri taşımakta kararlıyız."
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