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Erdoğan: Almanya ile ilişkilerimizi güçlendirerek devam ettireceğiz
17 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile düzenlediği ortak basın toplantısında Almanya ile ilişkilerin güçlendirilerek devam ettirileceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile düzenlediği ortak basın toplantısında Almanya ile ilişkilerin güçlendirilerek devam ettirileceğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:56
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