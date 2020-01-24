Erdoğan: Almanya ile ilişkilerimizi güçlendirerek devam ettireceğiz - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Erdoğan: Almanya ile ilişkilerimizi güçlendirerek devam ettireceğiz - Son Dakika Ekonomi

Erdoğan: Almanya ile ilişkilerimizi güçlendirerek devam ettireceğiz

17 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile düzenlediği ortak basın toplantısında Almanya ile ilişkilerin güçlendirilerek devam ettirileceğini söyledi.

Erdoğan: Almanya ile ilişkilerimizi güçlendirerek devam ettireceğiz, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile düzenlediği ortak basın toplantısında Almanya ile ilişkilerin güçlendirilerek devam ettirileceğini söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan, Angela Merkel, Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:56 
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