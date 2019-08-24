Erdoğan: "Altını çizerek ifade etmek isterim ki 'önce millet, önce memleket' diyen herkesle...
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Erdoğan: "Altını çizerek ifade etmek isterim ki 'önce millet, önce memleket' diyen herkesle çalışmaya hazırız. Mesele vatansa gerisi teferruattır.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 08:36 Kaynak: AA
Erdoğan: "Altını çizerek ifade etmek isterim ki 'önce millet, önce memleket' diyen herkesle çalışmaya hazırız. Mesele vatansa gerisi teferruattır."
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