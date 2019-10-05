Erdoğan: "Amacımız Fırat'ın doğusunu da, altını çiziyorum, barış pınarlarıyla sulamaktır."
21 dakika önce
Erdoğan: "Amacımız Fırat'ın doğusunu da, altını çiziyorum, barış pınarlarıyla sulamaktır.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:56 Kaynak: AA
Erdoğan: "Amacımız Fırat'ın doğusunu da, altını çiziyorum, barış pınarlarıyla sulamaktır."
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