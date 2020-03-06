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Erdoğan: "Amacımız Suriye'de BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararındaki siyasi süreci işletmek...
7 saat önce
Erdoğan: "Amacımız Suriye'de BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararındaki siyasi süreci işletmek ve Suriye iç savaşını sona erdirmektir.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:02 Kaynak: AA
Erdoğan: "Amacımız Suriye'de BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararındaki siyasi süreci işletmek ve Suriye iç savaşını sona erdirmektir."
Son Dakika Abdullah Avcı'nın danışmanı Doğan Ercan: Galatasaray maçından önce Fenerbahçe'yle görüştük İdlib'de şehit olan askerlerimizin künyeleri Şehit Ağacı'na asıldı İdlib halkı ateşkes sebebiyle Türkiye'ye teşekkür etti: Bugün bombardıman yok Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan olası Marmara depremiyle ilgili korkutan uyarı: Büyük bir kaos olabilir