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Erdoğan: "Amacımız, ülkemizin bu sıkıntılı dönemi en kısa sürede, en az kayıpla geride bırakmasını...
6 saat önce
Erdoğan: "Amacımız, ülkemizin bu sıkıntılı dönemi en kısa sürede, en az kayıpla geride bırakmasını temin etmektir.
Erdoğan: "Amacımız, ülkemizin bu sıkıntılı dönemi en kısa sürede, en az kayıpla geride bırakmasını temin etmektir."
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 03:14 Kaynak: AA
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