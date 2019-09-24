Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Amerika, koalisyon güçleri, Rusya, İran el ele bu güvenli bölgede mültecileri, çadır...
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Erdoğan: Amerika, koalisyon güçleri, Rusya, İran el ele bu güvenli bölgede mültecileri, çadır...

37 dakika önce

Erdoğan: Amerika, koalisyon güçleri, Rusya, İran el ele bu güvenli bölgede mültecileri, çadır kentlerden, konteyner çıkartıp buraya yerleştirebiliriz.

Erdoğan: Amerika, koalisyon güçleri, Rusya, İran el ele bu güvenli bölgede mültecileri, çadır..., System.String[]

Erdoğan: Amerika, koalisyon güçleri, Rusya, İran el ele bu güvenli bölgede mültecileri, çadır kentlerden, konteyner çıkartıp buraya yerleştirebiliriz.

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:44 Kaynak: AA
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