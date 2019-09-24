Erdoğan: Amerika, koalisyon güçleri, Rusya, İran el ele bu güvenli bölgede mültecileri, çadır...
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Erdoğan: Amerika, koalisyon güçleri, Rusya, İran el ele bu güvenli bölgede mültecileri, çadır kentlerden, konteyner çıkartıp buraya yerleştirebiliriz.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:44 Kaynak: AA
Erdoğan: Amerika, koalisyon güçleri, Rusya, İran el ele bu güvenli bölgede mültecileri, çadır kentlerden, konteyner çıkartıp buraya yerleştirebiliriz.
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