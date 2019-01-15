Erdoğan: "Amerika Merkezli Olarak Dolaşıma Sokulan Mesnetsiz İddialar, Gerçekleri Değil, Birtakım...
58 dakika önce
Erdoğan: "Amerika merkezli olarak dolaşıma sokulan mesnetsiz iddialar, gerçekleri değil, birtakım çıkar gruplarının bakış açısını yansıtmaktadır.
Erdoğan: "Amerika
merkezli olarak dolaşıma sokulan mesnetsiz iddialar, gerçekleri değil, birtakım çıkar gruplarının bakış açısını yansıtmaktadır."
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:15 Kaynak: AA
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