Erdoğan: Amerika'nın İran'a Yönelik Yaptırımlarına Karşı Çıktığımızı İfade Ediyorum (1)
10 saat önce
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan ile İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Türkiye-İran İş Forumu'nda konuştu.
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan
ile İran
İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
, Çankaya Köşkü
'nde düzenlenen Türkiye-İran İş Forumu'nda konuştu.
Türkiye-İran ilişkilerinin önemine vurgu yapan Erdoğan, " Amerika
'nın İran'a yönelik yaptırımlarına karşı çıktığımızı, Yaptırımın, İran halkını cezalandırmak anlamına geldiğini açıkça ifade ediyorum. Yaptırımları kabul etmediğimizi, hiçkimsenin İran ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi sonlandıracağımızı düşünmemesi gerektiğini ifade ediyorum" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 07:41 Kaynak: DHA
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