Erdoğan: Amerika, Silahları Alıp Gidecekse Malıdır Götürsün. Götürmeyecekse Bize Versin, Gerekirse...
5 dakika önce
Erdoğan: Amerika, silahları alıp gidecekse malıdır götürsün. Götürmeyecekse bize versin, gerekirse pazarlığımızı yaparız, kalkıp teröristlere vermesin.
Erdoğan: Amerika, silahları alıp gidecekse malıdır götürsün. Götürmeyecekse bize versin, gerekirse pazarlığımızı yaparız, kalkıp teröristlere vermesin
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:41 Kaynak: AA
ABD'den Buzları Eritecek Açıklama: Trump, Erdoğan'a Sempati Hissediyor
Defne Samyeli'nin Büyük Kızı Gönlünü Ünlü Playboy'un Oğluna Kaptırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun Sözlerine Sert Tepki
Emrah'ın Oğlu Tayfun, Babasından Helallik İstedi!