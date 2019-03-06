Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Amerika, Silahları Alıp Gidecekse Malıdır Götürsün. Götürmeyecekse Bize Versin, Gerekirse...

Erdoğan: Amerika, Silahları Alıp Gidecekse Malıdır Götürsün. Götürmeyecekse Bize Versin, Gerekirse...

5 dakika önce

Erdoğan: Amerika, silahları alıp gidecekse malıdır götürsün. Götürmeyecekse bize versin, gerekirse pazarlığımızı yaparız, kalkıp teröristlere vermesin.

Erdoğan: Amerika, Silahları Alıp Gidecekse Malıdır Götürsün. Götürmeyecekse Bize Versin, Gerekirse..., System.String[]
Erdoğan: Amerika, silahları alıp gidecekse malıdır götürsün. Götürmeyecekse bize versin, gerekirse pazarlığımızı yaparız, kalkıp teröristlere vermesin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:41 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika
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