Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Ana Muhalefet Naylon Poşetlerle Sokağa Dökülebilir Ama Biz Naylon Poşetlere Karşı Savaş...

Erdoğan: "Ana Muhalefet Naylon Poşetlerle Sokağa Dökülebilir Ama Biz Naylon Poşetlere Karşı Savaş...

1 saat önce

Erdoğan: "Ana muhalefet naylon poşetlerle sokağa dökülebilir ama biz naylon poşetlere karşı savaş ilan ettik. Bu seçimlerde bez torbalar ve kenevirden yapılmış filelerle inşallah meydanlarda olacağız."

Erdoğan:
Erdoğan: "Ana muhalefet naylon poşetlerle sokağa dökülebilir ama biz naylon poşetlere karşı savaş ilan ettik. Bu seçimlerde bez torbalar ve kenevirden yapılmış filelerle inşallah meydanlarda olacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:04 Kaynak: AA

Politika
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