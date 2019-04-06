Erdoğan, Anadolu Ajansı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı
37 dakika önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kurtuluş Savaşımızdan bugüne ülkemizin sesini dünyaya duyuran Anadolu Ajansının 99. kuruluş yıl dönümünü kutlarım" açıklamasında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:01
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