Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Anadolu Ajansı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı

Erdoğan, Anadolu Ajansı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı

37 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kurtuluş Savaşımızdan bugüne ülkemizin sesini dünyaya duyuran Anadolu Ajansının 99. kuruluş yıl dönümünü kutlarım" açıklamasında bulundu.

Erdoğan, Anadolu Ajansı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kurtuluş Savaşımızdan bugüne ülkemizin sesini dünyaya duyuran Anadolu Ajansının 99. kuruluş yıl dönümünü kutlarım" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:01 

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Ekonomi
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