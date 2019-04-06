Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Anadolu Ajansının Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

Erdoğan, Anadolu Ajansının Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

42 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne Türkiye'nin sesini dünyaya duyuran Anadolu Ajansının (AA) 99. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Erdoğan, Anadolu Ajansının Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne Türkiye'nin sesini dünyaya duyuran Anadolu Ajansının (AA) 99. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) 99. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında, "Kurtuluş Savaşımızdan bugüne ülkemizin sesini dünyaya duyuran Anadolu Ajansının 99. kuruluş yıl dönümünü kutlarım." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 08:12 Kaynak: AA

Türkiye, Güncel
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