Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Anayasa Komitesi) BM Genel Sekreterinin Suriye'deki Temsilcisinin Bir Çalışması ve...

Erdoğan: "(Anayasa Komitesi) BM Genel Sekreterinin Suriye'deki Temsilcisinin Bir Çalışması ve...

43 dakika önce

Erdoğan: "(Anayasa Komitesi) BM Genel Sekreterinin Suriye'deki temsilcisinin bir çalışması ve gayreti var. Temenni ediyorum bir an önce bu komite oluşsun ki Suriye halkı kendi geleceğini, kendi iradesiyle teyid etme, tespit etme kararını kararını verebilsin.

Erdoğan:
Erdoğan: "(Anayasa Komitesi) BM Genel Sekreterinin Suriye'deki temsilcisinin bir çalışması ve gayreti var. Temenni ediyorum bir an önce bu komite oluşsun ki Suriye halkı kendi geleceğini, kendi iradesiyle teyid etme, tespit etme kararını kararını verebilsin."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:28 Kaynak: AA

Suriye, Birleşmiş Milletler, Politika
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