Erdoğan: "Anayasa Komitesi Konusundaki Çalışmalarda Henüz Beklediğimiz Hız Yok"
1 saat önce
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması SOÇİ (AA) – Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye konulu Dördüncü Üçlü Zirve Toplantısı'nda bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 07:11 Kaynak: AA
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