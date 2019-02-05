Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'ı Kabul Etti

Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'ı Kabul Etti

21 dakika önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul etti.

Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'ı Kabul Etti, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul etti. 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:11 Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi, Politika
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