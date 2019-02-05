Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'ı Kabul Etti
21 dakika önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul etti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul etti.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:11 Kaynak: DHA
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