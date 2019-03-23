Erdoğan: Ankara, '31 Mart'a hazırız' diyor
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emniyetin verdiği rakamı söylüyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
, "Emniyetin verdiği rakamı söylüyorum. 450 bin. Bu bir şeyi gösteriyor. Ne diyor Ankara
'Biz 31 Mart'a hazırız' diyor." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 05:15
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