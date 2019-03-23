Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Ankara, '31 Mart'a hazırız' diyor

Erdoğan: Ankara, '31 Mart'a hazırız' diyor

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emniyetin verdiği rakamı söylüyorum.

Erdoğan: Ankara, '31 Mart'a hazırız' diyor, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emniyetin verdiği rakamı söylüyorum. 450 bin. Bu bir şeyi gösteriyor. Ne diyor Ankara 'Biz 31 Mart'a hazırız' diyor." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 05:15 

Ekonomi
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