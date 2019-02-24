Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Ankara'da Daha Önce İki Kez Seçim Kaybetmiş, İki Kez Hezimete Uğramış, Tam İki Kez...

Erdoğan: "Ankara'da Daha Önce İki Kez Seçim Kaybetmiş, İki Kez Hezimete Uğramış, Tam İki Kez...

57 dakika önce

Erdoğan: "Ankara'da daha önce iki kez seçim kaybetmiş, iki kez hezimete uğramış, tam iki kez milletten sandıkta dersini almış bir adayı yine piyasaya sürdüler.

Erdoğan:
Erdoğan: "Ankara'da daha önce iki kez seçim kaybetmiş, iki kez hezimete uğramış, tam iki kez milletten sandıkta dersini almış bir adayı yine piyasaya sürdüler. Şimdi bu adayın sağa sola seçim afişlerini asıyorlar ancak bu şahıs kimin adayı, hangi partinin, hangi ittifakın adayı belli değil. Partisinin ambleminden kaçan, korkan bir aday olur mu?"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 06:47 Kaynak: AA

Ankara, Politika
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