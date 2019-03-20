Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Ankara'da Pandora'nın Kutusu Açılmıştır (2)

Erdoğan: Ankara'da Pandora'nın Kutusu Açılmıştır (2)

16 dakika önce

AK PARTİ İL BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİCumhurbaşkanı Erdoğan, Ankapark 'Wonderland Eurasia' açılış töreni sonrası partisinin Ankara İl Başkanlığını ziyaret etti.

Erdoğan: Ankara'da Pandora'nın Kutusu Açılmıştır (2), System.String[]
AK PARTİ İL BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankapark 'Wonderland Eurasia' açılış töreni sonrası partisinin Ankara İl Başkanlığını ziyaret etti. Erdoğan'a,  AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Ankara Milletvekilleri eşlik etti.

Erdoğan, ziyarette Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'la birlikte partisinin Ankara ilçe başkanlarıyla video konferans yöntemiyle toplantı yaptı. Erdoğan, toplantının ardından il başkanlığında bulunan gençlerle görüştü. Gençlere, Türkiye'nin akıllı ve vicdanlı nesillere ihtiyacı olduğunu söyleyen Erdoğan, yerel seçim ile birlikte görevini devredecek olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'ya hizmetleri için teşekkür etti.

Haber: Arda ERDOĞAN/ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:46 Kaynak: DHA

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