Erdoğan: "Ankara, İstanbul, İzmir Mitinglerini Yapacağız, Sayın Bahçeli ile Cumhur İttifakı'nın İki...
1 saat önce
Erdoğan: "Ankara, İstanbul, İzmir mitinglerini yapacağız, Sayın Bahçeli ile Cumhur İttifakı'nın iki tarafı olarak oralarda birlikte olacağız."
Erdoğan: " Ankara
, İstanbul
, İzmir
mitinglerini yapacağız, Sayın Bahçeli ile Cumhur İttifakı'nın iki tarafı olarak oralarda birlikte olacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:31 Kaynak: AA
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