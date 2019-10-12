Son Dakika Haberleri: Erdoğan: ankara, ülkemizin gelişmesinde öncü rol oynamaya devam edecek
Son Dakika Politika Erdoğan: ankara, ülkemizin gelişmesinde öncü rol oynamaya devam edecek

Erdoğan: ankara, ülkemizin gelişmesinde öncü rol oynamaya devam edecek

7 dakika önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin beşiği olarak, Türkiye'nin muasır medeniyet yürüyüşünün sembolü olan Ankara, bundan sonra da ülkemizin gelişmesinde, Cumhuriyetimizin kazanımlarının güçlenmesinde, demokrasimizin ilerlemesinde öncü rol oynamaya devam...

Erdoğan: ankara, ülkemizin gelişmesinde öncü rol oynamaya devam edecek, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin beşiği olarak, Türkiye'nin muasır medeniyet yürüyüşünün sembolü olan Ankara, bundan sonra da ülkemizin gelişmesinde, Cumhuriyetimizin kazanımlarının güçlenmesinde, demokrasimizin ilerlemesinde öncü rol oynamaya devam edecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Ekim Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Erdoğan, "Ülkemizin ve milletimizin mukadderatının belirlenmesinde önemli rol oynayan, istiklal mücadelemizin karargahı, Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin beşiği Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümünü kutluyorum" dedi. Erdoğan, Anadolu'daki bağımsızlık hareketinin ortak aklı, ortak vicdanı ve ortak sesi olarak milli mücadeleye yön veren Ankara'nın, vatanın ve milletin kaderinin belirlendiği önemli bir merkeze dönüştüğünü kaydederek şöyle dedi:

"Milli iradenin tecelligahı Meclisimiz, Ankara'yı başkent ilan ederek, Ankara'nın milli mücadele esnasında üstlendiği tarihi rolü daha da anlamlı kılmış, Ankaralılara büyük bir onur yaşatmıştır. Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin beşiği olarak, Türkiye'nin muasır medeniyet yürüyüşünün sembolü olan Ankara, bundan sonra da ülkemizin gelişmesinde, Cumhuriyetimizin kazanımlarının güçlenmesinde, demokrasimizin ilerlemesinde öncü rol oynamaya devam edecektir. Bu anlamlı günde Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve şükranla yad ediyor, vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."


Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Ankara, Politika

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:54 Kaynak: DHA
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