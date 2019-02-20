Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Ankara'ya 13 Millet Bahçesi Yapacağız"

Erdoğan: "Ankara'ya 13 Millet Bahçesi Yapacağız"

1 saat önce

- Cumhur İttifakının Etimesgut Mitingi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Ankara'nın Etimesgut ilçesinde düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı.

- Cumhur İttifakının Etimesgut Mitingi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Ankara'nın Etimesgut ilçesinde düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 07:24 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Etimesgut, Ankara, Güncel
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