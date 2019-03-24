Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Anket Çalışması Yaptırıyor ve Takip de Ettiriyoruz Ama Vatandaşın Nabzını Anketlerden Çok...

Erdoğan: "Anket Çalışması Yaptırıyor ve Takip de Ettiriyoruz Ama Vatandaşın Nabzını Anketlerden Çok...

1 saat önce

Erdoğan: "Anket çalışması yaptırıyor ve takip de ettiriyoruz ama vatandaşın nabzını anketlerden çok meydanlarda tutuyorum.

Erdoğan:
Erdoğan: "Anket çalışması yaptırıyor ve takip de ettiriyoruz ama vatandaşın nabzını anketlerden çok meydanlarda tutuyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 08:46 Kaynak: AA

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