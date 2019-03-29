Erdoğan: "Anket Firmalarıyla Gerek Belediyelerimizin Gerek Bizim Bazı Çalışmalar Var. Bakıyoruz Ki...

Erdoğan: "Anket firmalarıyla gerek belediyelerimizin gerek bizim bazı çalışmalar var. Bakıyoruz ki birbirinden o kadar uzak neticeler önümüze geliyor ki belli ki bunların hiçbirisi bir şeyi tutturamayacak.

Erdoğan: "Anket firmalarıyla gerek belediyelerimizin gerek bizim bazı çalışmalar var. Bakıyoruz ki birbirinden o kadar uzak neticeler önümüze geliyor ki belli ki bunların hiçbirisi bir şeyi tutturamayacak."

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