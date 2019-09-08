Erdoğan: "Anlaşılan o ki müttefikimiz, bizim için değil terör örgütü için güvenli bir bölge...
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Erdoğan: "Anlaşılan o ki müttefikimiz, bizim için değil terör örgütü için güvenli bir bölge oluşturmanın peşinde.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 05:08 Kaynak: AA
Erdoğan: "Anlaşılan o ki müttefikimiz, bizim için değil terör örgütü için güvenli bir bölge oluşturmanın peşinde. Böyle bir anlayışı reddediyoruz."
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