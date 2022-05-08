Erdoğan: "Annelerimizin Anneler Günü'nü Tebrik Ediyor; Ahirete İrtihal Etmiş Tüm Annelerimizi Rahmetle ve Minnetle Yâd Ediyorum" - Son Dakika
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Erdoğan: "Annelerimizin Anneler Günü'nü Tebrik Ediyor; Ahirete İrtihal Etmiş Tüm Annelerimizi Rahmetle ve Minnetle Yâd Ediyorum"

08.05.2022 18:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden, ömürlerini ailelerine vakfeden annelerimizin Anneler Günü’nü tebrik ediyor; ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden, ömürlerini ailelerine vakfeden annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyor; ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erdoğan'nın paylaştığı videoda İbrahim Sadri'nin seslendirdiği ve sözleri Sadri'ye ait olan 'Hoşça kal Anne' şiirinin bir bölümü yer aldı. Erdoğan, vefat etmiş annesi Tenzile Erdoğan ile birlikte olduğu fotoğraflarının da yer aldığı şiir paylaşımına; "Her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden, ömürlerini ailelerine vakfeden annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyor; ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum" notunu düştü. Erdoğan'ın paylaştığı şiirin bir bölümü şöyle:

"Ben seni ilk bildiğimde yağmur yağardı önce ellerime sonra gözlerime, evimize ve kalbime. Ben seni ilk bildiğimde anne demeyi öğrenmiştim. Dünyanın bütün kelimelerinden önce. Kim bilir belki biraz sevinirsin ben sana anne deyince. Bırakıp gittiğinde sen yalnızlık denen şeyin hiç kımıldamadan nasıl sardığını öğrendim her şeyimi. Elini öperdim düzelirdi dünya, erik ağaçlarım çiçeğe dururdu, süt liman olurdu ruhumun denizleri. Gözlerini gözlerime sürerdin, su içer gibi dinerdi yangını kalbimin. Yani ben seni ilk bildiğimde hiç gitmeyecekmişsin gibi bildim ve gittiğinde sensizlikti benim ilk kıyametim, Hoşça kal anne."

Erdoğan: Annelerimizin Anneler Günü'nü Tebrik Ediyor; Ahirete İrtihal Etmiş Tüm Annelerimizi Rahmetle ve Minnetle Yâd Ediyorum
Erdoğan: Annelerimizin Anneler Günü'nü Tebrik Ediyor; Ahirete İrtihal Etmiş Tüm Annelerimizi Rahmetle ve Minnetle Yâd Ediyorum
Erdoğan: Annelerimizin Anneler Günü'nü Tebrik Ediyor; Ahirete İrtihal Etmiş Tüm Annelerimizi Rahmetle ve Minnetle Yâd Ediyorum
Erdoğan: Annelerimizin Anneler Günü'nü Tebrik Ediyor; Ahirete İrtihal Etmiş Tüm Annelerimizi Rahmetle ve Minnetle Yâd Ediyorum

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Anneler Günü, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Annelerimizin Anneler Günü'nü Tebrik Ediyor; Ahirete İrtihal Etmiş Tüm Annelerimizi Rahmetle ve Minnetle Yâd Ediyorum' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan: "Annelerimizin Anneler Günü'nü Tebrik Ediyor; Ahirete İrtihal Etmiş Tüm Annelerimizi Rahmetle ve Minnetle Yâd Ediyorum" - Son Dakika
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