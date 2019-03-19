Erdoğan: "(Arifiye'deki Ana Bakım Fabrikası)bay Kemal Ne Diyor?
6 dakika önce
Erdoğan: "(Arifiye'deki ana bakım fabrikası)Bay Kemal ne diyor?
Erdoğan: "(Arifiye'deki ana bakım fabrikası)Bay Kemal ne diyor?'Sattılar.'Niye yalan söylüyorsun'Burada kesinlikle mülkiyet devri söz konusu değildir."
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:51 Kaynak: AA
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