Erdoğan: "Arifiye'deki (Tank Palet Fabrikası) Mevcut Personelin Tasfiyesi, İşinden, Aşından...
1 saat önce
Erdoğan: "Arifiye'deki (Tank Palet Fabrikası) mevcut personelin tasfiyesi, işinden, aşından ekmeğinden edilmesi asla söz konusu değildir.
Erdoğan: " Arifiye
'deki (Tank Palet Fabrikası) mevcut personelin tasfiyesi, işinden, aşından ekmeğinden edilmesi asla söz konusu değildir."
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 02:06 Kaynak: AA
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