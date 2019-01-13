Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Arifiye'deki (Tank Palet Fabrikası) Mevcut Personelin Tasfiyesi, İşinden, Aşından...

Erdoğan: "Arifiye'deki (Tank Palet Fabrikası) Mevcut Personelin Tasfiyesi, İşinden, Aşından...

1 saat önce

Erdoğan: "Arifiye'deki (Tank Palet Fabrikası) mevcut personelin tasfiyesi, işinden, aşından ekmeğinden edilmesi asla söz konusu değildir.

Erdoğan:
Erdoğan: " Arifiye'deki (Tank Palet Fabrikası) mevcut personelin tasfiyesi, işinden, aşından ekmeğinden edilmesi asla söz konusu değildir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 02:06 Kaynak: AA

Arifiye, Güncel
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