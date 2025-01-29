Erdoğan ''Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız'' dedi, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü - Son Dakika
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Turizm

Erdoğan ''Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız'' dedi, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü

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78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Hatalı olan kendi arkadaşlarımız da olsa cezalandırmaktan kaçınmayacağız'' sözleri sonrası gözlerin çevrildiği Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ''Otellerin turizm faaliyetlerine ilişkin denetimini bakanlık, yangın denetimini ise itfaiye yapıyor'' diyerek bir kez daha olayda bir sorumlulukları olmadığını belirtti.

29.01.2025 10:10
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AK Parti MKYK toplantısına başkanlık eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilgili bakanlardan Kartalkaya'daki yangın faciasıyla ilgili bilgi istedi. Erdoğan, "Bu meselede hatalı olan kendi arkadaşlarımız da olsa cezalandırmaktan kaçınmayacağız. Mesele tüm detaylarıyla açıklığa kavuşturulacak, bundan kimsenin endişesi olmasın" mesajı verdi.

Erdoğan 'Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız' dedi, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

BAKAN ERSOY SORUMLULUĞU KABUL ETMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çıkışı sonrası MKYK toplantısındaki isimlerden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise "Otellerin turizm faaliyetlerine ilişkin denetimini bakanlık, yangın denetimini ise itfaiye yapıyor" diyerek bakanlık olarak sorumluluğu kabul etmediklerini belirtti.

Erdoğan 'Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız' dedi, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

BAKAN TUNÇ: SORUMLULAR CEZALANDIRILACAK

Aynı toplantıda söz alan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise sorumluların cezalandırılması ve olayın aydınlatılması için Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma hakkında bilgi verdi. Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü belirten Bakan Tunç, "Muhalefet kanadında 'Karşı taraf suçlu biz suçsuzuz' yaklaşımı var. Biz olaya böyle bakmıyoruz. Meselenin her boyutu araştırılıyor. Titizlikle gerekli çalışmayı devam ettiriyoruz. Soruşturma hâlâ sürüyor. Suçlu kim ya da kimlerse ortaya çıkarılacak" dedi.

TBMM'DE KOMİSYON KURULDU

Öte yandan TBMM Genel Kurulu'nda Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangının tüm yönleriyle araştırılması ve benzer olayların bir daha yaşanmaması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi. Oylamada, tüm siyasi partiler olumlu oy kullandı. 22 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek. Komisyonun üyeleri daha sonra belirlenecek.

Erdoğan \'\'Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız\'\' dedi, Bakan Ersoy\'un dudaklarından tek cümle döküldü

Kültür ve Turizm Bakanı, Mehmet Nuri Ersoy, Güvenlik, Politika, İtfaiye, Turizm, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Turizm Erdoğan ''Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız'' dedi, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (43)

  • onur pari:
    Siz 23 senedir nerede hatanız olduğunu kabul ettiniz ki bunu edeceksiniz? Açılmış tek bir soruşturmanız yok. 267 35 Yanıtla
  • Tabutcu:
    6 Şubat depremini yaşadık 2 yıl olacak gereğimi yaptınızmı ? Hayır milletin aklıyla dalga geçmeyin lütfen 213 45 Yanıtla
  • Kubilay Turkyilmaz:
    404 gibi japon yapıştırıcısı gibi koltuğa yapistiniz bırakmıyor SUNUZ ni gidin artık sorumluluk nedir ÖĞRENİN ARTİK 196 36 Yanıtla
  • Ercan Bey:
    Bakan haklı ama. Yangın denetimini itfaiye yapar... 81 109 Yanıtla
  • Apple User:
    haberi yanlış yazmışsınız turizm ile ilgili bakanlık, itfaiye ilgili ise Belediye başkanlığı itfaiye diye belirtin. 161 11 Yanıtla
  • Samet Aldemir:
    herkes topu başkasına atıyor suçlu benim heralde burda 120 3 Yanıtla
  • Sk 06:
    yav hee hee yersen vergi borcu sildiğiniz yandaşa verdiğiniz ihaleler gibimi 79 11 Yanıtla
  • Kağan Türksoy:
    Belediye gidip yangın denetimi yapmış. Hala ne konuşuyorsunuz? 68 20 Yanıtla
  • Besir Beliktay:
    2 kere bakanlık yazmışsınız belediye yazmamışsınız sizde taraflısınız bu haberi de yayınlamayacaksınız 33 35 Yanıtla
  • monşer null:
    Derhal İstifa 51 5 Yanıtla
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