Erdoğan: "Arkadaşlara Dedim Ki '31 Mart Kampanyasında Biz File Kullanalım, Bez Torba Kullanalım.'...
57 dakika önce
Erdoğan: "Arkadaşlara dedim ki '31 Mart kampanyasında biz file kullanalım, bez torba kullanalım.' Biz asla naylon poşet kullanmayacağız."
Erdoğan: "Arkadaşlara dedim ki '31 Mart kampanyasında biz file kullanalım, bez torba kullanalım.' Biz asla naylon poşet kullanmayacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:48 Kaynak: AA
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