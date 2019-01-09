Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Arkadaşlara Dedim Ki '31 Mart Kampanyasında Biz File Kullanalım, Bez Torba Kullanalım.'...

Erdoğan: "Arkadaşlara Dedim Ki '31 Mart Kampanyasında Biz File Kullanalım, Bez Torba Kullanalım.'...

57 dakika önce

Erdoğan: "Arkadaşlara dedim ki '31 Mart kampanyasında biz file kullanalım, bez torba kullanalım.' Biz asla naylon poşet kullanmayacağız."

Erdoğan:
Erdoğan: "Arkadaşlara dedim ki '31 Mart kampanyasında biz file kullanalım, bez torba kullanalım.' Biz asla naylon poşet kullanmayacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:48 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Poşet Uygulaması ile İlgili İlk Kez Konuştu: Anacığım Evde File Dokurdu Son Dakika! Erdoğan Duyurdu: Oy Kullanmak İçin İkametini Taşıyanlar İçin İçişleri Bakanlığı Harekete Geçecek

İş Yeri Soyulan Esnaf, Hırsızın Gönderdiği Mesajla Neye Uğradığını Şaşırdı Sancaktepe'deki Terör Saldırısı Davasında Karar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 14:45:48. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Arkadaşlara Dedim Ki '31 Mart Kampanyasında Biz File Kullanalım, Bez Torba Kullanalım.'...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]