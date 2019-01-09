Erdoğan: "Arkadaşlara Dedim Ki '31 Mart Kampanyasında Biz File Kullanalım, Bez Torba Kullanalım.'...

Erdoğan: "Arkadaşlara dedim ki '31 Mart kampanyasında biz file kullanalım, bez torba kullanalım.' Biz asla naylon poşet kullanmayacağız."

Erdoğan: "Arkadaşlara dedim ki '31 Mart kampanyasında biz file kullanalım, bez torba kullanalım.' Biz asla naylon poşet kullanmayacağız."

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