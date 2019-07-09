Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Arnavut mevkidaşıyla görüştü
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Erdoğan, Arnavut mevkidaşıyla görüştü

7 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta ile görüştü.

Erdoğan, Arnavut mevkidaşıyla görüştü, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı için geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ziyaretinin ikinci gününde temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta ile bir araya geldi. - SARAYBOSNA
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:16 Kaynak: İHA
Politika
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