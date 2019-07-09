Son Dakika Haberleri: - Erdoğan, Arnavut Mevkidaşıyla Görüştü
Son Dakika Güncel Haber

- Erdoğan, Arnavut Mevkidaşıyla Görüştü

1 saat önce

- Erdoğan, Arnavut mevkidaşıyla görüştüSARAYBOSNA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta ile görüştü.

- Erdoğan, Arnavut mevkidaşıyla görüştü
SARAYBOSNA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı için geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ziyaretinin ikinci gününde temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta ile bir araya geldi.
- Erdoğan, Arnavut Mevkidaşıyla Görüştü
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:03 Kaynak: İHA
Recep Tayyip Erdoğan, Saraybosna, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meral Akşener: Celal Adan hepimize 'Nesebi gayrı sahih' dedi Şarkıcı Sinan Akçıl, 15 Temmuz şehidi Batuhan Ergin'in ailesiyle buluştu Erdoğan: Düzensiz göçle mücadelede Avrupa'dan gereken desteği göremedik Dışı karpuza içi kavuna tadı salatalığa benziyor! Şanlıurfalılar patent başvurusu yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 14:06:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Erdoğan, Arnavut Mevkidaşıyla Görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]