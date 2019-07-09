- Erdoğan, Arnavut Mevkidaşıyla Görüştü
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- Erdoğan, Arnavut mevkidaşıyla görüştüSARAYBOSNA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:03 Kaynak: İHA
- Erdoğan, Arnavut mevkidaşıyla görüştü
SARAYBOSNA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Bosna Hersek'te Arnavutluk
Cumhurbaşkanı Ilir Meta ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa
İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı için geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna
'da ziyaretinin ikinci gününde temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta ile bir araya geldi.
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