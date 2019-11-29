Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Arnavutluk'a inşallah, en uygun yerde ekiplerimiz çalışmalarını yapacak ve 500 konutu...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Arnavutluk'a inşallah, en uygun yerde ekiplerimiz çalışmalarını yapacak ve 500 konutu... - Son Dakika

Erdoğan: "Arnavutluk'a inşallah, en uygun yerde ekiplerimiz çalışmalarını yapacak ve 500 konutu...

6 saat önce

Erdoğan: "Arnavutluk'a inşallah, en uygun yerde ekiplerimiz çalışmalarını yapacak ve 500 konutu Türk kardeşleri olarak orada inşa etmiş olacağız."

Erdoğan:

Erdoğan: " Arnavutluk'a inşallah, en uygun yerde ekiplerimiz çalışmalarını yapacak ve 500 konutu Türk kardeşleri olarak orada inşa etmiş olacağız."

Arnavutluk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:36 Kaynak: AA
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