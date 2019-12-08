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Erdoğan: "(Arnavutluk'ta yaşanan deprem) Zor durumda olan Arnavutluk halkının yanında olmak bizim...
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da İslam İşbirliği Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı'nda konuştu. Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 03:57 Kaynak: AA
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