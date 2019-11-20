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Erdoğan: "Artık dövizle borçlanma değil yerli, milli parayla adım atma dönemine döndük, bunu...
6 saat önce
Erdoğan: "Artık dövizle borçlanma değil yerli, milli parayla adım atma dönemine döndük, bunu başarıyla yürütmek durumundayız."
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:44 Kaynak: AA
Erdoğan: "Artık dövizle borçlanma değil yerli, milli parayla adım atma dönemine döndük, bunu başarıyla yürütmek durumundayız."
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