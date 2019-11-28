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Erdoğan: "Artık, 'kapımıza gelene dini anlatalım' anlayışı yerine, 'yüce dinimizi anlatmak için her...
7 saat önce
Erdoğan: "Artık, 'kapımıza gelene dini anlatalım' anlayışı yerine, 'yüce dinimizi anlatmak için her kapıyı çalalım' dönemi başlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:44 Kaynak: AA
Erdoğan: "Artık, 'kapımıza gelene dini anlatalım' anlayışı yerine, 'yüce dinimizi anlatmak için her kapıyı çalalım' dönemi başlıyor."
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