Erdoğan: "Arzumuz isteğimiz Ege'de ve Akdeniz'de herhangi bir sıkıntıyı bundan sonraki süreçte asla...
25 dakika önce
Erdoğan: "Arzumuz isteğimiz Ege'de ve Akdeniz'de herhangi bir sıkıntıyı bundan sonraki süreçte asla yaşamayalım."
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:38 Kaynak: AA
Erdoğan: "Arzumuz isteğimiz Ege
'de ve Akdeniz
'de herhangi bir sıkıntıyı bundan sonraki süreçte asla yaşamayalım."
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