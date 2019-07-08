Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Arzumuz isteğimiz Ege'de ve Akdeniz'de herhangi bir sıkıntıyı bundan sonraki süreçte asla...
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Erdoğan: "Arzumuz isteğimiz Ege'de ve Akdeniz'de herhangi bir sıkıntıyı bundan sonraki süreçte asla...

25 dakika önce

Erdoğan: "Arzumuz isteğimiz Ege'de ve Akdeniz'de herhangi bir sıkıntıyı bundan sonraki süreçte asla yaşamayalım."

Erdoğan:
Erdoğan: "Arzumuz isteğimiz Ege'de ve Akdeniz'de herhangi bir sıkıntıyı bundan sonraki süreçte asla yaşamayalım."
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:38 Kaynak: AA
Akdeniz, Ege, Güncel
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