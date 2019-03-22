Erdoğan, Aselsan Konya Silah Sistemleri AŞ Tarafından Konya'da, Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri...
1 saat önce
Erdoğan, Aselsan Konya Silah Sistemleri AŞ tarafından Konya'da, uzaktan komutalı silah sistemleri konusunda bir fabrika kurulacağını bildirdi.
Erdoğan, Aselsan Konya
Silah Sistemleri AŞ tarafından Konya'da, uzaktan komutalı silah sistemleri konusunda bir fabrika kurulacağını bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:26 Kaynak: AA
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