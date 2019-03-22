Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Aselsan Konya Silah Sistemleri AŞ Tarafından Konya'da, Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri...

Erdoğan, Aselsan Konya Silah Sistemleri AŞ Tarafından Konya'da, Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri...

1 saat önce

Erdoğan, Aselsan Konya Silah Sistemleri AŞ tarafından Konya'da, uzaktan komutalı silah sistemleri konusunda bir fabrika kurulacağını bildirdi.

Erdoğan, Aselsan Konya Silah Sistemleri AŞ Tarafından Konya'da, Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri..., System.String[]
Erdoğan, Aselsan Konya Silah Sistemleri AŞ tarafından Konya'da, uzaktan komutalı silah sistemleri konusunda bir fabrika kurulacağını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:26 Kaynak: AA

Konya, Aselsan, Politika
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