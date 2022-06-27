Erdoğan: "Asgari Ücretin Yeniden Değerlendirilmesini İstedim…Bu Çalışmayı Bu Hafta Sonuna Varmadan Bitirecekler"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından " Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'mızdan işveren tarafıyla görüşerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Asgari ücret artışı yapılırken bakanlığımız, özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek bir yöntem de geliştirecektir. Böylece yapılan artışın istihdamda herhangi bir olumsuz etkiye yol açmasına da meydan verilmeyecektir. En kısa sürede bu konuda müjdeli bir haberi işçilerimizle, emekçilerimizle paylaşmayı umut ediyoruz. Çalışma Bakanım, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile biraya gelecekler bu çalışmayı da bu hafta sonuna varmadan bitirecekler ve ardından da NATO görüşmelerinden döner dönmez bunu milletimizle paylaşma fırsatı bulacağız" dedi. Erdoğan, enflasyon ve hayat pahalılığına ilişkin "Her ne kadar aldığımız tedbirlerle sistemi ne kadar dengeye oturtmuş olsak da bir müddet daha omuzlamak durumda kalacağımız açıktır. Men sabera, zafera (sabreden zafere ulaşır) anlayışıyla milletimizden biraz daha sabır bekliyoruz" diye konuştu. Erdoğan, memurlara iki günlük idari izin verildiğini açıkladı. Böylece Kurban Bayramı tatili 9-17 Temmuz arasında 9 güne çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 4 saat süren kabine toplantısının ardından açıklama yaptı. Erdoğan özetle şunları söyledi:

"Suriye sınırında oluşturmaya başladığımızı güvenlik koridorunun eksiklerini tamamlamayla ilgili hazırlıklarımız biter bitmez orada da yeni harekatlara başlayacağız. Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin kara, deniz ve hava unsurlarının tamamına hazırlık çalışmalarında ve icra ettikleri faaliyetlerde ben başarılar diliyorum. Günümüzde savaşlar sadece muharebe meydanlarında değil her alanda veriliyor.

Türkiye ekonomi programımızın temel sütunlarından birisi olan ihracatımızdaki gelişmeleri 13 Haziran'da katıldığımız Türkiye İhracatçılar Meclisi toplantısında sektör mensuplarıyla tekrar değerlendirdik. İhracatçılarımızın coşkusu bize hem doğru yolda ilerlediğimize hem de ülkemizin önündeki aydınlık geleceğe adım adım yaklaştığımızı gösterdi. Yıllık 243 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşan iş dünyamızı bir kez daha tebrik ediyorum.

"MARMARİS'TE YAŞANAN YANGINI YAKINDAN TAKİP EDEREK BU AFETİN BİR AN ÖNCE SONA ERMESİ İÇİN TÜM İMKANLARIN KULLANILMASINI SAĞLADIK"

Marmaris'te yaşanan yangını yakından takip ederek bu afetin bir an önce sona ermesi için tüm imkanların kullanılmasını sağladık. Gerek Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanım Vahit bey gerek İçişleri Bakanım Süleyman bey yanlarında ekipleriyle gerçekten orada 5 günlük yoğun bir çalışma ortaya koydular. Uyumla yapılan bu çalışma içerisinde her ne kadar 5 bin hektarı aşkın bir alanda ciddi bir ağaç vesaire yanmışsa da herhangi bir ölüm, yaralanma olmadığı bizim teselli kaynağımız olmuştur. Şimdi yoğun bir şekilde ağaçlandırma çalışmalarına girmek suretiyle bu telefatı hemen gidermenin yollarını arayacağız.

"TOPLAM 60 HAVA ARACI, 613 ARAZÖZ VE SU İKMAL ARACI, 203 İŞ MAKİNASI, 5 BİN ÜZERİNDE GÖNÜLLÜDEN OLUŞAN BİR EKİPLE MÜDAHALE EDİLMİŞTİR"

Millete, ülkeye hizmet derdi olmayanların gökyüzünde helikopter, uçak arayışı gibi bu tür zavallılarla bu ülkede siyaset yapılmaz. Biz işimizi biliyoruz ve gereği neyse onu yapıyoruz. Bütün itfaiyecilerimizle, silahlı kuvvetlerimizin mensuplarıyla, STK'larımızla bu çalışmaları yürüterek yangına 13'ü uçak, 44'ü helikopter, 3'ü insansız hava aracı olmak üzere toplam 60 hava aracı, 613 arazöz ve su ikmal aracı, 203 iş makinası, 5 bin 700'e yakın personel, 2 bin 100'ün üzerinde gönüllü kişilerle müdahale edilmiştir Bay Kemal. Tabii yavruların da var, ortakların da var onlar da ne yapıldığını duymuş olsunlar. Sabotaj sonucu çıktığı belirlenen yangında zarar gören 5 bin 142 hektar alan yeniden ihya edilecek. Dikkat et Muğla'da büyükşehir belediyesi sende acaba ne yaptınız? Ne gibi bir çalışma ortaya koydunuz? Bizler burası CHP belediyesi demedik, buraya indik ve atılması gereken adımları yerinde attık.

"YERİN ALTINDA NE VARSA AZLIĞINA, ÇOKLUĞUNA BAKMADAN MİLLETİMİZİN EMRİNE VERMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Küresel krizin en çok etkilediği alanların başında enerji geliyor. Bir yandan elimizdeki sınırlı kaynakları en verimli şekilde kullanmaya çalışırken diğer yandan da yerli ve yenilenebilir enerji sistemlerine ciddi yatırımalar yapıyoruz.

Adana'da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yükse kaliteli petrol bulduk. Rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Toplam 10 kuyuda üretime geçecek şekilde hazırlanıyoruz.

Karadeniz gazı ülkemiz için bir umut ve moral kaynağı olmuştur. 4 sondaj ve 2 sismik arama gemisiyle arama faaliyetlerimizi kesintisiz aramaya kararlıyız. Yerin altında ne varsa azlığına, çokluğuna bakmadan milletimizin emrine vermeyi hedefliyoruz.

Madenlerimizin katma değerli uç ürünler olarak ihracı konusuna odaklandık. Yüksek teknolojili ürünlerin temel bileşenleri olarak nadir elementlerin üretimini de ilk öncelik olarak belirledik. Ülkemizin önemli nadir element sahalarından Eskişehir Beylikova dünyanın Çin'den sonraki ikinci büyük rezerv alandır. Burada ilk etapta yıllık bin 200 ton cevher işleyecek bir üretim tesisi kuruyoruz.

"KONUT VE OTOMOTİV SEKTÖRLERİ ADETA YOK SATIYOR"

Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla üzerine kurulu Türkiye Ekonomi programımızı tüm sabotajlara ve direnişlere rağmen uygulamayı sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. İstihdam, ihracat ve üretim tarihimizin en yüksek seviyelerine çıkmıştır. Turizm toparlandı, tarımda iyi bir sezon yaşanıyor, sanayimiz harıl harıl çalışıyor, bilhassa savunma sanayimiz katlanarak gelişiyor. Konut ve otomotiv sektörleri adeta yok satıyor. Tüm bunlar doğru istikamette gittiğimiz gösteriyor.

ENFLASYON İÇİN 2023'ÜN ŞUBAT-MART AYLARI HEDEFİ KOYDU

Bizim için önemli olan Türkiye'nin ne durumda olduğudur, milletimizin neler yaşadığıdır, insanlarımızın hangi sıkıntıları çektiği hangi çözüm beklentileri içinde olduğudur. Son olarak geçtiğimiz yılın aralık ayında ortaya çıkan kur dalgalanması ve ardından enflasyonda yaşanan ciddi yükseliş hepimizin canını sıkmıştır. Her ne kadar aldığımız tedbirlerle sistemi ne kadar dengeye oturtmuş olsak da bir müddet daha omuzlamak durumda kalacağımız açıktır. Men sabera, zafera (Arapça: sabreden zafere ulaşır) anlayışıyla milletimizden biraz daha sabır bekliyoruz. 2023'ün şubat-mart aylarından itibaren enflasyonu yeniden makul ve hızla aşağılara indirebileceğimiz seviyeye çekmiş olacağız.

Geçtiğimiz yılın son aylarına doğru küresel tedarik sisteminde yaşanan tıkanıklık ile aralık ayından döviz kurunda ortaya çıkan dalgalanmaya bağlı gelişmeler bütçenin yeniden değerlendirilmesini ve ek bir bütçe ile tahkimini zorunlu hale getirmiştir. Yüksek enflasyonun gelir ve gider rakamlarında yol açtığı değişkenlik ek bütçe ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.

"CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ İLE İLGİLİ MADDENİN KANUN METNİNDEN ÇIKARTILMASINI TALEP EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı maaşı üzerinden fırtına kopartarak ülkenin ve milletin menfaatlerine olan ek bütçeyi kararlamak isteyenlere de bir çift söz söylemek istiyorum. Bizim sistemimizde Cumhurbaşkanı maaşı ve aynı zamanda emekli milletvekilleri ve eski Cumhurbaşkanları ile merhum Cumhurbaşkanlarının hak sahibi ailelerine yapılan ödemelerin de göstergesidir. Mesela Sayın Kılıçdaroğlu'nun aldığı iki maaştan biri olan emekli milletvekili maaşı Cumhurbaşkanı ödeneğine endekslidir. TBMM'ye bir çağrıda bulunmak istiyorum, ek bütçenin Genel Kurul'daki görüşmelerinde Cumhurbaşkanı ödeneği ile ilgili maddenin kanun metninden çıkartılmasını talep ediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere hiç kimsenin mağduriyete uğramaması için gündeme gelecek ilk kanun teklifinde emekli milletvekillerinin başka bir formüle göre düzenlenmesi yerinde olacaktır.

"ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞIMIZDAN İŞVEREN TARAFIYLA GÖRÜŞEREK ASGARİ ÜCRETİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİNİ İSTEDİM"

Geçtiğimiz ocak ayında asgari ücretin yüzde 50,5 oranında artışından kamu personeli ve emeklilerin maaşlarının bir önceki yılın enflasyon oranı üzerinde yükseltilmesine kadar pek çok atım atışmıştır. Enflasyondaki yükselişin sürmesi bu artışların yetersiz kalmasına yol açmıştır. Bunun için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'mızdan işveren tarafıyla görüşerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Asgari ücret artışı yapılırken bakanlığımız, özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek bir yöntem de geliştirecektir. Böylece yapılan artışın istihdamda herhangi bir olumsuz etkiye yol açmasına da meydan verilmeyecektir. En kısa sürede bu konuda müjdeli bir haberi işçilerimizle, emekçilerimizle paylaşmayı umut ediyoruz. Kamu çalışanlarına ve emeklilerimize enflasyon farklarını zaten vereceğiz. Bu düzenlemenin 13,7 milyon emeklinin tamamını kapsadığının altını çizmek istiyorum. Detaylarını bilahare açıklayacağımız bu artışların şimdiden çalışanlarımıza ve emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Çalışma Bakanım, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile biraya gelecekler bu çalışmayı da bu hafta sonuna varmadan bitirecekler ve ardından da NATO görüşmelerinden döner dönmez bunu milletimizle paylaşma fırsatı bulacağız.

"TEMMUZ AYI MEMUR MAAŞLARININ KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ 8 TEMMUZ'DA ZAMLI HALİYLE ÖDENECEĞİNİ DE İFADE ETMEK İSTİYORUM"

Temmuz ayı memur maaşlarının Kurban Bayramı öncesi 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödeneceğini de ifade etmek istiyorum. Okulların tatil olmasıyla birlikte gençlerimizin yaz aylarını verimli şekilde değerlendirmelerine katkı sunacağımıza inandığım iki uygulamayı başlatıyoruz. İlk olarak Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı spor okulları, 81 illerimizin tamamında açık olacaktır. Bir diğer müjdemiz de yaz aylarında gönüllerince seyahat edebilmelerine imkan sağlayacak bir kolaylıkla ilgilidir. Yurtlarımız 15 Temmuz- 1 Eylül tarihleri arasında 18-25 yaş grubu arasındaki evlatlarımızın ücretsiz konaklamalarına açık olacaktır.

"AİLE DESTEK PROGRAMI'NIN İLK ÖDEMESİNİ TEMMUZ AYINDA YAPIYORUZ"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'mız düzenli ve süreli yardım programlarından faydalanan tüm aileleri ziyaret ederek insanlarımızı dinleyecek, ihtiyaç tespiti yapacaktır. 15 milyar liralık ilave bütçeye sahip, 12 ay süreyle devam edecek olan Aile Destek Programı'nın ilk ödemesini temmuz ayında yapıyoruz. Tip 1 diabet hastası 0-14 yaş arası evlatlarımızla ilgili müjdemiz var. Bu teşhisle insülin tedavisi gören çocuklarımızdan 11 bin 500 kişiye sürekli glikoz cihazı veya ikame cihaz temin edeceğiz. Yaşlı ve engelli bakım projelerini milli programa dönüştüreceğiz. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakımlarına kadar tüm zaruri ihtiyaçlarını karşılayacağız.

YAŞLI VE ENGELLİ AYLIKLARI VE ÖĞRETMEN ATAMALARI

Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir. Öğretmen adaylarımız için de müjdemiz var. Bu yıl için söz verdiğimiz 20 bin yeni öğretmen ataması ile ilgili süreç önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığı'mız tarafından başlatılacaktır.

Bu yıl için söz verdiğimiz 20 bin yeni öğretmen atamasıyla ilgili süreç önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılacaktır. Ülkemizdeki mevcut 1,2 milyon öğretmenin üçte ikisi bizim dönemlerimizde atanmış olacaktır.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLDU

Kurban Bayramı'nı tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz arasındaki Çarşamba ve Perşembe günlerinin idari izin kapsamına alınacağı haberini sizlerle paylaşmak istiyorum."

Erdoğan'ın bu açıklaması ile birlikte Kurban Bayramı tatili 9 ile 17 Temmuz arasında 9 güne çıkmış oldu.

ORMAN YANGININDA YETKİ BAKANLIKTA

Milli park ve ormanlardaki yangınlarda müdahale yetki ve sorumluluğu, Büyükşehir Belediyelerinde değil Tarım ve Orman Bakanlığı'nda bulunuyor.