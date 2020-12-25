Erdoğan: "Aşı olacağımı zaten Ayasofya Camisi'nden bir cuma çıkışında açıklamıştım. Bu konuda tüm vatandaşlarımı da aynı şekilde bu hassasiyete davet... - Son Dakika

Erdoğan: "Aşı olacağımı zaten Ayasofya Camisi'nden bir cuma çıkışında açıklamıştım. Bu konuda tüm vatandaşlarımı da aynı şekilde bu hassasiyete davet...
25.12.2020 13:57
Erdoğan: "Aşı olacağımı zaten Ayasofya Camisi'nden bir cuma çıkışında açıklamıştım. Bu konuda tüm vatandaşlarımı da aynı şekilde bu hassasiyete davet ediyorum.
Erdoğan: "Aşı olacağımı zaten Ayasofya Camisi'nden bir cuma çıkışında açıklamıştım. Bu konuda tüm vatandaşlarımı da aynı şekilde bu hassasiyete davet ediyorum."
Cuma, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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