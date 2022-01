Erdoğan: Asıl mücadele geleceğin hangi kodlarla inşa edileceği konusunda - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Her ne kadar küresel sağlık ve finans krizi sebebiyle insanlığın gündeminde ekonomi ilk sırada gibi gözüküyorsa da asıl mücadelenin geleceğin hangi kodlarla inşa edileceği konusunda yaşandığını biliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahilik kültürü ile yetişen insanların bir taraftan maharetlerini sergileyerek, sanatlarını icra ederken diğer taraftan da toplumu kaynaştıran, bir arada tutan değerleri yaşattığını belirterek, "Kalemle yazan, çekiçle döven, iğneyle diken, testereyle biçen mübarek eller, bir yandan da gönüllerin fethi için gayret gösteriyor. Rabbimizin, 'işlerinizi güzel yapın' emrine, 'muhakkak Allah işini güzel yapanları, güzel işlerle meşgul olanları sever' buyruğuna ram oluyor. İşini güzel yapmak, daima güzel işlerle meşgul olmak ve bu vesileyle Rabbimizin sevgisine mazhar olmak nesillerdir milletimizin en büyük gayesidir. Bu anlayışla dünyaya, hayata ve yaşadığı coğrafyaya bakan ecdadımız; demircilikten, nakkaşa, dokumacılıktan hattatlığa, marangozluktan, aktarlığa hemen her sahada çok önemli ustalar yetiştirmiştir. Dünyada geleneksel sanatların unutulmaya yüz tuttuğu bir çağda yaşayan insan hazineleri listemizin her geçen yıl daha da büyümesi, milletçe bu ulvi gayeye sarılmayı sürdürdüğümüzü gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye 'nin her köyünde, her kasabasında, her ilçesinde, her şehrinde yaşayan insan hazinesi sıfatını hak eden çok kıymetli insanlar olduğunu belirterek, "Kendi alanlarında hayatlarını vakfederek, elde ettikleri becerileriyle ortaya koydukları ürünlerle ülkemize ve dünyaya eşsiz değerler kazandıran, yüreklerinde koca bir aşkı, ellerinde emsalsiz bir mahareti, sımsıkı tutan bu sanatkarlarımızı takdir etmek için kelimeler kifayetsiz kalıyor. Yaşayan insan hazineleri listemize sürekli yeni ilaveler yapmak, ender bilgi ve beceri gerektiren birçok mesleğin ihyasına vesile olacak somut olmayan kültürel mirasımızın nesilden nesle aktarılmasını sağlayacaktır. Devlet olarak bu konuda üzerimize düşeni yerine getirmenin gayreti içindeyiz. İnşallah önümüzdeki dönemde bu tür çalışmaları daha çok destekleyerek, ustalarımızın ve sanatkarlarımızın asırlık birikimlerinin ürünü olan kabiliyetlerinin yaşatılmasını temin edeceğiz" diye konuştu.İnsanı merkeze almayan hiçbir inancın, hiçbir medeniyetin, hiçbir kültürün, hiçbir devletin uzun soluklu olmasının mümkün olmadığını kaydeden Erdoğan, "Bunun için biz de eser ve hizmet siyasetimizi, ecdadımızdan aldığımız ilhamla 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı üzerine bina ettik. Ülkemizi bir yandan temel alt yapı yatımlarıyla donatırken, diğer yandan da tarihimize, kültürümüze medeniyetimize sahip çıkacak çalışmalar gerçekleştirdik" dedi.'ASIL MÜCADELE GELECEĞİN HANGİ KODLARLA İNŞA EDİLECEĞİ KONUSUNDA'Eğitimin ve kültürün merkezde olduğu yeni bir medeniyet ihyası gayretlerine girişecekleri bir döneme girdiklerini kaydeden Erdoğan, "Her ne kadar küresel sağlık ve finans krizi sebebiyle insanlığın gündeminde ekonomi ilk sırada gibi gözüküyorsa da asıl mücadelenin geleceğin hangi kodlarla inşa edileceği konusunda yaşandığını biliyoruz. Bu çerçevede hayatımızın dışında kalınması kolay kolay mümkün olmayan bir gerçeği, özellikle bu gerçeği, dönüşen dijital dünya araçları siyasetin ve ekonominin üzerinde bir güç olarak karşımıza çıkmaktadır. İnternetin, sosyal medyanın, yapay zekanın, gerçek hayatın ötesinde paralel bir dünya oluşturma yolunda ilerleyen dijital kurguların etrafımızı kuşattığı bir dönemde kendimiz olarak kalmak ve kendimiz olarak daha üste çıkmak mecburiyetindeyiz. Bunun yolu da maziden atiye kurduğumuz köprüyü hem aslıyla hem de teknolojinin verdiği imkanlarla sınırları giderek genişleyen yorumlarıyla güçlü tutmaktan geçiyor. Çocuklarımıza, gençlerimize ve tüm topluma bizim dışımızda üretilip dayatılanı değil kendi kültür ve medeniyet değerlerimizle biçimlendirdiğimiz daha iyilerini sunmakla mükellefiz. Üstelik bu hükümetinden bürokrasisini siyasetçisinden iş dünyasına herkesi kucaklayan ama herkesin daha üstünde biçimlenen bir ortak bilinci gerektiriyor. Her birimiz kendi alanımızda ortaya koyduğumuz, gayretli, yenilikçi, fikirler ve ürünlerle, eserlerle çıktılarla bu sürece katkıda bulunacağız ki arzu ettiğimiz iklimi oluşturabilelim ve sürdürebilelim. Türkiye'nin bir süredir verdiği mücadele, ülkesi ve milletiyle işte bu seviyeyi yakalama mücadelesidir" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 2 asrını dış saldırılar yanında kendi iç çekişmesiyle, ayrışmalarıyla, hatta kavgalarıyla geçiren bir milleti yeniden 'bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım' anlayışı etrafında toplamayı başardığımıza inanıyorum. Bu sayede vesayeti yendik, terörün başını ezdik, darbe girişimlerini boşa çıkardık, bölgemizdeki ve dünyadaki itibarımızı artırdık, ülkemizin dört bir yanını eşi benzeri görülmemiş yatırımlarla donattık" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmanın ardından ödül sahiplerine ödüllerini takdim etti. Tevfik Alparslan Babaoğlu ebru sanatı, Fatma Çiçek Derman tezhip sanatı, Alpay Ekler Karagöz sanatı, Ayten Tiryaki hat sanatı, Amir Ateş mevlit geleneği, Gülbün Mesara tezhip, katı ve minyatür sanatı, Fatma Önkol masal anlatma geleneği, Ali Akbey geleneksel ahşap oyuncak yapım geleneği, Hasan Tabakoğlu kazaziye ustalığı, Mustafa Sami Onay tahta kaşık yapım ustalığında, Hasan Tuluk metal el işçiliği geleneği, Hüsamettin Yivlik geleneksel ahşap oyma sanatı, Sevim Ataner ehram dokuma ustalığı, İbrahim Atıcı semer yapım ustalığı, İsmail Araç karatabak dericilik ustalığı, Mehmet Başsav geleneksel lületaşı ustalığı, Mehmet Orhan Çakıroğlu yemeni yapım ustalığı, Mustafa Civelek ıslık dili geleneği, Nahya Güzelyurt yorgan yapım ustalığı, Salim Yaşar çömlek ustalığı, Tansel Işık ağaç baston yapımı ustalığı alanında ödüle layık görüldü.SİGARAYI BIRAKMA SÖZÜ ALDICumhurbaşkanı Erdoğan, ödül için sahneye gelen ahşap oyma sanatı ustası Hüsamettin Yivlik'ten sigarayı bırakma sözü aldı. Islık dili geleneği temsilcisi Mustafa Civelek, Erdoğan'ı ve salondakileri ıslık dili ile selamladı. Erdoğan, Giresun 'a davet edilmesi üzerine AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım 'a seslenerek "Ya sen ya ben planı yapıyoruz" dedi. Yorgan ustası Nahya Güzelyurt ise Türk bayrağı ve Atatürk motifli minyatür yorganı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti. Kazaziye ustası Hasan Tabakoğlu da özel tasarladığı tespihi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti.

