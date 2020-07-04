Erdoğan: "Asker uğurlama törenleri ve taziyeler başta olmak üzere kimi toplu etkinliklerde... - Son Dakika
Erdoğan: "Asker uğurlama törenleri ve taziyeler başta olmak üzere kimi toplu etkinliklerde...
Erdoğan: "Asker uğurlama törenleri ve taziyeler başta olmak üzere kimi toplu etkinliklerde istenmeyen görüntülere şahit olabiliyoruz.
Erdoğan: "Asker uğurlama törenleri ve taziyeler başta olmak üzere kimi toplu etkinliklerde istenmeyen görüntülere şahit olabiliyoruz. Böyle bir yaklaşım olmaz. Asker uğurlama derken arkadaşınızı zehirliyorsunuz."
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4.07.2020 22:18:09. #1.13#
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